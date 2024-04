POL-NOM: Verkehrsunfall verursacht und weggefahren

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Am Gladeberg, Montag, den 15.04.2024, 12.00 - 16.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Montag entwendete eine bislang unbekannte Person das angeschlossene E-Bike eines 41-jährigen Mannes aus Uslar. Der 41-jährige Geschädigte fuhr am Montag mit seinem E-Bike zu seiner Arbeitsstätte an der o.g. Örtlichkeit. Dort angekommen schloss er sein hochwertiges E-Bike mit einem Faltschloss auf dem ...

