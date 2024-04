Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike von Firmengelände entwendet

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Am Gladeberg, Montag, den 15.04.2024, 12.00 - 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Montag entwendete eine bislang unbekannte Person das angeschlossene E-Bike eines 41-jährigen Mannes aus Uslar.

Der 41-jährige Geschädigte fuhr am Montag mit seinem E-Bike zu seiner Arbeitsstätte an der o.g. Örtlichkeit. Dort angekommen schloss er sein hochwertiges E-Bike mit einem Faltschloss auf dem Firmengelände an einen in der Wand befestigten Haken an. Als er gegen 16.00 Uhr die Heimreise antreten wollte, stellte er den Diebstahl seines Fahrrades fest. Neben dem Fahrrad wurde zudem das Faltschloss und der Haken aus der Wand entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5500,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell