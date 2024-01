Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geparkten Kleinwagen erwischt es doppelt: Zwei Unfälle in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Einen wirklich gebrauchten Tag erwischte am Montag, 8. Januar, die Halterin eines Kia-Kleinwagens in Bremerhaven-Geestemünde. Am Vormittag gegen 10.30 Uhr kollidierte ein Lieferwagenfahrer auf der Klopstockstraße im Kurvenbereich mit dem ordnungsgemäß abgestellten Kia der Geestemünderin. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Unfallursache war ersten Erkenntnissen zufolge Unachtsamkeit. Gegen 14 Uhr krachte es an derselben Stelle erneut: Nun war eine Opel-Fahrerin offenbar zu schnell in die Kurve gefahren und mit dem Kia der Geestemünderin kollidiert. Dabei wurde der Kleinwagen derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden am Kia auf rund 2500 Euro, am Opel auf rund 1500 Euro. Glücklicherweise wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell