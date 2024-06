Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Geldbörse aus Handtasche entwendet und Geld abgehoben

In einem Lebensmittelmarkt in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf wurde der 59jährigen Geschädigten am Freitagvormittag die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Bereits kurze Zeit später wurde mir der EC-Karte der Geschädigten Bargeld am Geldautomaten Waldsiedlungsmarkt abgehoben. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geldautomaten oder den Lebensmittelmärkten in Hermsdorf beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 036428/640 entgegengenommen

