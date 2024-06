Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kindergarten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: In Hermsdorf kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Einbruchsversuch in einen Kindergarten. Die Täter probierten über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen, welches jedoch Stand hielt. Weiterhin wurden Spielhütten gewaltsam aufgebrochen. Nachdem sie auch dort für sich nichts Brauchbares gefunden hatten, verließen die Einbrecher den Tatort ohne Diebesgut. Was die Diebe dort gesucht haben ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

