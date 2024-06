LPI-J: Zwei Roller-Fahrer gestoppt

Jena (ots) - Die Zeit, die eine 59-Jährige mit ihrem Rollator in einem Geschäft in der Jenaer Innenstadt verbrachte, nutzte ein Dieb, um an ihre Handtasche zu gelangen. Gegen 17:40 Uhr stellte sie den Diebstahl der Tasche samt Portemonnaie und Hausschlüssel fest. Im Nahbereich des Geschäfts am Kirchplatz konnte die Tasche wieder aufgefunden werden. Es waren zwar die Hausschlüssel vorhanden, aber die gesamte Geldbörse gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr