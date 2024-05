POL-BOR: Gescher - Rüttelplatte aus Baucontainer entwendet

Gronau (ots) - Die öffentliche Fahndung nach einem 66-jährigen Gronauer wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde am Montag in Gronau verstorben aufgefunden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten und das zu ...

