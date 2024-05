Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Nächtlicher Einsatz: Mainzer Feuerwehr bei Einsatz in einem Entsorgungsunternehmen gefordert

Mainz (ots)

In der Nacht zum 04.05.2024 wurde die Feuerwehr Mainz um 01:16 Uhr über eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Entsorgungsbetrieb in Mainz-Weisenau gerufen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 bereits auf dem Weg zum betroffenen Standort waren, informierte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Mainzer Feuerwehrleitstelle über eine sichtbare Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle. Infolgedessen erhöhte die Leitstelle das Alarmstichwort und alarmierte zusätzlich die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Weisenau.

Bei Ankunft am Einsatzort wurde ein Brand in einer Mülllagerhalle festgestellt. Unverzüglich wurden durch die Einsatzleitung zwei Einsatzabschnitte gebildet. Während der eine Abschnitt die Brandbekämpfung übernahm, konzentrierte sich der zweite auf die Verhinderung einer Brandausbreitung auf zwei benachbarte Hallen. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr und der vorhandenen Löschtechnik des Betreibers konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die Halle selbst verhindert werden. So blieb das Feuer auf einen etwa 200 Kubikmeter großen Müllberg begrenzt. Der Betreiber entfernte den brennenden Müllberg mit einem Radlader, während die Feuerwehr ihn sukzessive löschte. Nach etwa drei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden. Während des Einsatzes wurden die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr von den freiwilligen Feuerwehren Bretzenheim und Stadt-Mitte besetzt.

Neben der Feuerwehr Mainz waren auch die Mainzer Netze, die Polizei, der Rettungsdienst und die untere Wasserbehörde am Einsatz beteiligt.

