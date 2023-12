Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 25.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Bad Doberan (ots)

Am Samstag, 02.12.2023, wurde die Polizei des Polizeihauptrevieres Bad Doberan gegen 10:55 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gerufen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 52-jähriger VW-Golf-Fahrer die B 105 in Bad Doberan aus Richtung Kröpelin kommend. Die 65-jährige Fahrerin eines VW Polo kam dem 52-Jährigen zeitgleich aus Richtung Rostock entgegen. In der engen Kurve "Am Buchenberg" in Bad Doberan rutschte der Fahrer des VW Golf aufgrund der vorherrschenden Glätte durch überfrierender Schneenässe in den Gegenfahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese wurden bei dem Unfall derart beschädigt, dass beide VW im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden musste. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichtverletzte 65-jährige Fahrerin des VW Polo vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr bis ca. 13:00 Uhr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 25.000 Euro geschätzt. Der Winterdienst kümmerte sich umgehend um die Beseitigung der Schneeglätte. André Falke Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell