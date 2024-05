Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verdacht eines verbotenen Kfz-Rennens - Führerschein sichergestellt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 05.05.2024, 23.30 Uhr;

Obwohl ein Streifenwagen der Polizei ihnen folgte, rasten zwei Autofahrer am Sonntagabend durch Ahaus. Vom Parkdeck am Schloss ging es gegen 23.30 Uhr auf die Bahnhofstraße in Richtung Heek. Der Abstand zwischen den Unbekannten und dem Polizeifahrzeug wuchs, obwohl dieses mit rund 100 km/h folgte. Über eine Linksabbiegespur überholte einer der Fahrer das vorausausfahrende Auto, das schließlich nach links in die Fuistingstraße abbog. Der andere Wagen, ein Audi, fuhr anschließend auf der Heeker Straße mit angepasster Geschwindigkeit weiter - bis zur Polizeikontrolle. Hinter dem Steuer saß ein 21 Jahre alter Ahauser. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins sowie des Mobiltelefons an. Das Verkehrskommissariat Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem abgebogenen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. (02561) 9260 zu melden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell