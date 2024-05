Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisiert in den Graben gefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 16 - Ammeloe;

Unfallzeit: 05.05.2024, 20.20 Uhr;

Von der Straße abgekommen und mit einem Wegweiser kollidiert ist ein 34 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in Vreden. Der Mann war auf der Kreisstraße 16 in Richtung Vreden unterwegs, als es gegen 20.20 Uhr zu dem Geschehen kam. Hinweise auf Alkoholkonsum des 34-Jährigen bestätigte ein Atemalkoholtest. Das Display des Gerätes zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2 Promille hindeutete. So folgten eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Abschlepper kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell