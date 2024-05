Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Angetrunkener durchsucht Fahrzeuge

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, August-Wessing-Straße und Raiffeisenstraße;

Tatzeit: 05.05.2024, 06.00 Uhr;

Im Polizeigewahrsam endete eine mutmaßliche Diebestour für einen 18-Jährigen am Sonntagmorgen. Zunächst hatte sich der Mann aus Gescher nach derzeitigem Ermittlungsstand Zugang in einen geparkten Wagen an der August-Wessing-Straße verschafft. Der Halter sprach den zunächst Unbekannten an, der daraufhin flüchtete. Polizisten trafen den Gescheraner im Rahmen der Fahndung an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der für eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille sprach. Bei der einen Tat war es nicht geblieben, denn auch ein auf der Raiffeisenstraße stehendes Fahrzeug hatte der Mann durchsucht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten Polizisten den Heranwachsenden nach Ahaus. (db)

