POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unfallverursacher fährt weiter

Bocholt (ots) - Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag eine Frau in Bocholt. Der Täter hatte sich gegen 16.15 Uhr unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnräumen der Betroffenen verschafft: Er behauptete von einem Nachbarn geschickt worden zu sein, um die Heizung zu kontrollieren. Der Mann bat die Frau am Boiler zu warten und die Füllstände durchzugeben. Währenddessen würde er Wasser fließen lassen. So ...

