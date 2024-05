POL-BOR: Bocholt - Falscher Handwerker stiehlt Geldbörse

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: 03.05.2024, 18.00 Uhr; Taschendiebe machten am Freitagabend Beute in einem Discounter an der Winterswyker Straße in Vreden. Ein Kunde legte seine Geldbörse in einem Regal ab, um Waren in seinen Einkaufswagen zu legen. Danach war das Portemonnaie nicht mehr da. Zu dem Geschehen kam es gegen 18.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

mehr