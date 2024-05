Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Moltkestraße;

Tatzeit: zwischen 03.05.2024, 20.00 Uhr, und 04.05.2024, 11.10 Uhr;

Unbekannte haben einen geparkten Pkw in Bocholt stark beschädigt. Der graue BMW war am Rand der Moltkestraße abgestellt. Zu dem Geschehen kam es zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 11.10 Uhr am darauffolgenden Samstag. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

