Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 02.05.2024, zwischen 12.50 Uhr und 13.25 Uhr;

Als sie zu ihrem geparkten Pkw zurückkehrt, findet eine Ahauserin diesen stark beschädigt vor. Sie hatte ihr Auto auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstagmittag zwischen 12.50 Uhr und 13.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell