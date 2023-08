Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Rösrath (ots)

Ein Zeuge rief am gestrigen Dienstag (22.08.) gegen 06:30 Uhr die Polizei, nachdem er einen Mann in einem Ford auf der Straße Rotdornallee gesehen hatte, der mit eingeschaltetem Motor, eingeschaltetem Abblendlicht und einer Bierdose in der Hand im Fahrzeug schlief.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann wenig später auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bahnhofstraße feststellen und kontrollieren. Der Fahrer gab lediglich an, diese Nacht gegen 01:30 Uhr Richtung Wohnanschrift gefahren zu sein; Angaben zu seinem Alkoholkonsum machte der 57-jährige Rösrather nicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von rund 1 Promille. Zudem ergab eine polizeiliche Abfrage, dass der Rösrather nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Um einen Nachtrunk ausschließen zu können, wurden dem Beschuldigten wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell