POL-BOR: Bocholt - Heckscheibe eingeschlagen

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg-Werth, Kampkesdeich; Tatzeit: zwischen 30.04.2024, 23.00 Uhr, und 01.05.2024, 07.30 Uhr; Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg-Werth Bargeld erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in ein Haus an der Straße Kampkesdeich eingedrungen. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagabend, 23.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt ...

