Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Kabel von Baustelle gestohlen

Diebesgut fand sich wieder

Velen (ots)

Tatort: Velen, Landsbergallee;

Tatzeit: 01.05.2024, zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr;

Eine Kabeltrommel entwendet hat ein Unbekannter am Abend des Maifeiertages in Velen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einer Baustelle an der Landsbergallee. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur mit kurzen dunklen Haaren, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Das Diebesgut fand sich tags darauf unweit der Baustelle an der Landsbergallee in einem Gebüsch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

