POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Leingarten: Polizei sucht Zeugen nach PKW-Diebstahl

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Leingarten einen roten Dodge RAM 1500 mit Heilbronner Kennzeichen. Dessen Besitzer hatte das Fahrzeug am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Eldoradostraße abgestellt. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, bemerkte er das Fehlen seines Autos. Auf dem Dodge ist Werbung einer Trockenbaufirma angebracht. Außerdem befindet sich ein "Harley Davidson" Aufkleber auf dem Heck des Fahrzeugs. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Pkws machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Bad Rappenau-Babstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Bad Rappenau-Babstadt. Zwischen 0.30 Uhr und 20.10 Uhr wurde ein Fenster des Gebäudes in der Ringstraße gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten betreten. Anschließend öffneten der oder die Täter mehrere Schubladen und Schränke, bedienten sich an aufgefundener Schokolade und entwendeten einen geringen Betrag Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 18-Jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Heilbronn zu. Gegen 15.45 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit seinem Daihatsu von dem Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Oststraße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden Fahrradfahrer. Der 18-Jährige versuchte einen Zusammenstoß durch sofortiges Bremsen zu vermeiden, kollidierte aber dennoch mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Neckarsulm: Sekundenschlaf - 30.000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Neckarsulm. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes die Neckarsulmer Straße in Richtung Heilbronn. Zeitgleich war ein 41-Jähriger mit seinem BMW mit reduzierter Geschwindigkeit auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Karl-Wüst-Straße unterwegs. Vermutlich weil er in Sekundenschlaf fiel kam der Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem BMW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden.

Talheim: Bundesstraße 27 wegen Brand zeitweise gesperrt

Am Donnerstagmittag brannte eine Hütte der Gemeinde Talheim komplett aus. Gegen 12.20 Uhr wurde der Brand auf einem Grundstück in der Nähe des "Rauhen Stich" gemeldet. Die seit mehreren Jahren leer stehen Hütte wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der hierbei entstandenen starken Rauchentwicklung musste die angrenzende Bundesstraße 27 für circa zwei Stunden gesperrt werden. Wie das Feuer entstand, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

