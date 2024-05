Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Spielautomaten aus Verein gestohlen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: 05.05.2024, 01.20 Uhr;

In ein Vereinsgebäude an der Eschstraße eingebrochen sind Unbekannte in Stadtlohn. Bei ihrer Tat in der Nacht zum Sonntag stahlen sie zwei Spielautomaten sowie Bargeld aus einer Geldkassette. Ein drittes zum Abtransport bereitgestelltes Gerät blieb zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell