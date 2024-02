LPI-J: Fahrzeug beschädigt

Obertrebra (ots) - Am 31.01.2024 gegen 15:15 Uhr kam es in Obertrebra zu einem Auffahrunfall. Der 51-jährige Fahrzeugführer eines Lkw, 3,5 t, befuhr die Dorfstraße in Obertrebra. Als der vor ihm fahrende 30 Jahre alte Pkw-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, übersah der Lkw-Fahrer das und fuhr ihm hinten auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von jeweils ...

