Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit führte zum Unfall

Obertrebra (ots)

Am 31.01.2024 gegen 15:15 Uhr kam es in Obertrebra zu einem Auffahrunfall. Der 51-jährige Fahrzeugführer eines Lkw, 3,5 t, befuhr die Dorfstraße in Obertrebra. Als der vor ihm fahrende 30 Jahre alte Pkw-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, übersah der Lkw-Fahrer das und fuhr ihm hinten auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von jeweils 2.500 Euro, somit insgesamt in Höhe von 5.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell