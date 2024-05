POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrraddieb lässt Rucksack zurück

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, August-Wessing-Straße und Raiffeisenstraße; Tatzeit: 05.05.2024, 06.00 Uhr; Im Polizeigewahrsam endete eine mutmaßliche Diebestour für einen 18-Jährigen am Sonntagmorgen. Zunächst hatte sich der Mann aus Gescher nach derzeitigem Ermittlungsstand Zugang in einen geparkten Wagen an der August-Wessing-Straße verschafft. Der Halter sprach den zunächst Unbekannten an, der daraufhin ...

mehr