Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - VW Touran gestohlen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein gelber VW Touran mit "BAD"-Zulassung hat am Freitagmorgen zwischen 8:10 Uhr und 8:30 Uhr ungewollt seinen Besitzer gewechselt. Der Wagen war in einer Garage eines Anwesens in der Mauerbergstraße abgestellt, als Unbekannte das Auto in ihren Besitz brachten und damit flüchteten. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer: 07223 99097-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell