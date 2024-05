POL-OG: Oberkirch - Diebstahl auf Erdbeerfest

Gutach (ots) - Ein Abbiegeunfall hat am Montagabend an der Einmündung "B33 / Rothalde" zu einem Sachschaden von rund 50.000 Euro und zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei geführt. Nach derzeitigem Erkenntnissen ist ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 22 Uhr von der B33 nach links in die Straße "Rothalde" abgebogen und hierbei mit einem entgegenkommenden VW eines 18-Jährigen ...

mehr