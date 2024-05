POL-OG: Baden-Baden, A5 - Mehrere witterungsbedingte Unfälle auf der A5

Bühl (ots) - Nach einem Vorfall am Bahnhof Bühl am Montagabend, sind die Ermittler der Kriminalpolizei in Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Gegen 18:45 Uhr soll ein Mann ein Mädchen auf dem Bahnsteig angesprochen und es in der Folge dazu bewegt haben, ihn in die Unterführung zu begleiten. Dort habe er das Mädchen im weiteren Verlauf unsittlich berührt und geküsst. Als das Opfer zurück Richtung Bahnsteig ging, ...

mehr