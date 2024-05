Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Wohnwagendiebstahl, Hinweise erbeten

Rheinmünster (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht von Dienstag auf Donnerstag einen Wohnwagen der Marke Fendt Caravan Typ 445 von einem Stellplatz in der Grüngartenstraße gestohlen haben. Gegen 4 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf vom Eigentümer des Stellplatzes ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. Die Täter werden durch den Zeugen auf drei bis vier Personen, die dunkel gekleidet waren, beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zur gegebenen Zeit etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Bühl, unter der Rufnummer 07223 99097-0, gebeten. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell