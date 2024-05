Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Schwanau (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Montag in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 16:40 Uhr durch Aufbrechen eines Badfensters in ein Anwesen im Pappelweg. Im Innern wurden mehrere Schubladen durchwühlt und Schmuck und Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Dieb die Wohnung durch ein Fenster im Arbeitszimmer. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

