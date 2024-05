Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Angegriffen? Polizei sucht Zeugen

Oberkirch (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann soll laut seinen Schilderungen am Freitagabend am Oberkircher Bahnhof (Gleis 1) von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und leicht verletzt worden sein. Einer der Angreifer soll bei dem sich kurz vor 21:30 Uhr zugetragenen Vorfall ein Messer eingesetzt haben. Der unter Alkoholeinfluss stehende Verletzte konnte keine Angaben zum Aussehen der beiden Männer machen und wurde von Helfern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeuge des Szenarios werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Oberkirch in Verbindung zu setzen.

/wo

