FW Celle: Baum auf Straße nach Blitzeinschlag!

Celle (ots)

Um 19:44 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Baum auf Straße" in die Wittbecker Straße im Stadtteil Hustedt alarmiert.

Vor Ort war ein Blitz in einen Straßenbaum eingeschlagen und hatte diesen gefällt. Teile des Baums waren über mehrere Meter auf der Straße und in den anschließenden Feldern verteilt. Auch ein Verteilerkasten der Straßenbeleuchtung war durch den Blitzeinschlag in Mitleidenschaft gezogen worden.

Durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hustedt wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Befahrbarkeit der Straße wieder hergestellt. Im Einsatz war ebenfalls der örtliche Energieversorger.

