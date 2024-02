Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Fastnachtswagen

55469 Nannhausen (ots)

Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Traktor und Motivwagen, befuhr am 11.02.2024 gegen 13:00 Uhr die L 228 aus Unzenberg kommend in Richtung K3/Kirchberg. Auf dem Motivwagen befanden sich mehrere Personen. An der Kreuzung Kauerbach L228/K3 bog der Wagen nach rechts auf die K 3 ab und kam ins Schleudern. Der Anhänger kippte letztlich auf die linke Seite um. Die Personen konnten alle eigenständig den Anhänger verlassen. Es wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 5 Personen leicht und 1 Person schwerer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Am Anhänger entstand hoher Sachschaden, war jedoch noch fahrbereit.

Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Die Fahrbahn ist wieder freigegeben.

Pressevertreter können bei hiesiger Dienststelle einen O-Ton der Pressestelle des Polizeipräsidium Koblenz anfragen.

