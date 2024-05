Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024 gegen 22:00 Uhr durchfuhr ein noch unbekannter PKW die Kreuzstraße in Meiningen und streifte beim Vorbeifahren einen abgeparkten PKW Renault. Der Fahrzeugführer setzte die Fahrt unbeirrt fort, wenngleich sogar ein Anwohner in dessen Wohnung die Kollision gehört und dadurch auf den Unfall aufmerksam geworden ist. Das Verursacherfahrzeug konnte vom Zeugen beschrieben werden. Dennoch blieb die Fahndung nach dem Verursacher bislang erfolglos. Sollte es weitere Zeugen oder Hinweise auf den Unfallfahrer geben, werden diese bei der Polizei in Meiningen benötigt.

