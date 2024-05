LPI-SHL: Verkehrsdelikt

Bad Liebenstein (ots) - Am Samstag, den 25.05.2024, wollte eine 35jährige im ALDI Markt in Bad Liebenstein einkaufen. Ihre Einkaufstasche und ihre Geldbörse legte sie hierbei in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse, samt Inhalt, während des Einkaufes entwendet wurde. Ein Täter konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Sollte jemand in der Zeit etwas aufgefallen sein, kann er sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Nr.: 03695/5510 ...

