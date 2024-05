Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Hauswand gefahren und abgehauen

Räsa (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024, kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Unfallflucht in Räsa, Am Ulsterberg. Ein Mercedes Sprinter mit Ladefläche kollidierte vermutlich bei einem Wendemanöver mit einer Hauswand. Der Hauseigentümer bemerkte den Aufprall und schaute aus dem Fenster. Der Fahrer des Mercedes kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden und fuhr schnell in unbekannte Richtung davon. An der Hauswand entstand ein Schaden von etwa 500,-. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

