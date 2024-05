LPI-SHL: Frontalzusammenstoß mit Lkw

Suhl (ots) - Auf Betrüger fiel eine Seniorin aus Suhl am Donnerstag herein. Sie riefen die Frau an und gaben ihr gegenüber an, von der Suhler Polizei zu sein. Die Betrüger ließen die Dame in dem Glauben, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall in Suhl verursacht habe, nun inhaftiert ist und dass er jetzt dem Richter vorgeführt wird. Der vermeintliche Polizist reichte den Hörer an eine Frau weiter, die sich als ...

