Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter Exhibitionist im Zug

Bremen (ots)

Tatort: Bahnstrecke Bremen - Bremerhaven, Höhe Bremen-Burg Tatzeit: ca. 20:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in der Nordwestbahn von Bremen nach Bremerhaven exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Eine Zugbegleiterin alarmierte daraufhin die Bundespolizei.

Kurz nach Abfahrt des Zuges vom Bremer Hauptbahnhof sei den beiden Geschädigten, zwei 17 und 18 Jahre alte junge Frauen, aufgefallen, dass ein Mann in ihrem direkten Blickfeld an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Eines der Opfer wandte sich an die Zugbegleiterin, die wiederum die Bundespolizei informierte. Bei Einfahrt des Zuges im Bahnhof Bremerhaven-Wulsdorf konnte die alarmierte Streife den Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Die Bremerhavener Bundespolizisten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein und veranlassten die Sicherung von Videoaufzeichnungen aus der betroffenen Nordwestbahn. Möglich Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall im Zug machen können, werden gebeten sich telefonisch über 0421/16299-7777 bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell