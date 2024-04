LPI-GTH: Dieselkraftstoff entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Am 19. April 2024 kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ernst-Thälmann-Straße. Zwischen mehreren Bewohnern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei mindestens sieben Personen leicht verletzt wurden. Das Gemenge verlagerte sich kurze Zeit vor das Gebäude. Zur Beruhigung der Lage kam sofort die Polizei Eisenach und Bereitschaftspolizei zum ...

mehr