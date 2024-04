LPI-GTH: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Am 20. April, in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf ein Grundstück in der Eisenacher Straße in Schnellmannshausen. Von dort entwendeten der oder die Täter einen weißen Trabant 601 im Wert von circa 6.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: ...

