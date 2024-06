Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Eskalierter Streit und Polizei nimmt Angreifer fest - Syke, VW-Bus Diebstahl - Lembruch, Einbrecher verfolgt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Eskalierter Streit

In einer Asyl-Gemeinschaftsunterkunft in der Heidstraße sind am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern eskaliert. Nach vorangegangenem verbalen Streit suchte ein 30-jähriger Bewohner den 23-jährigen Bewohner in seinem Zimmer auf und stach ihm mit einem Messer. Zeugen reagierten schnell, alarmierten die Polizei und verhinderten weiteres. Das 23-jährige Opfer wurde mit Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind, in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Angreifer wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die Hintergründe für den Streit stehen noch nicht fest.

Weyhe - Personen angegriffen / Polizei nimmt Angreifer fest

Am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr wurde eine Personengruppe auf dem Parkplatz am Bahnhof Kirchweyhe (Leester Seite) von einem, der Polizei nicht unbekannten, 32-Jährigen mit Ziegelsteinen beworfen. Die Gruppe entzog sich den Würfen und ging in Richtung Bahnhof. Der 32-Jährige folgte der Gruppe und schlug einen 37-Jährigen mit einer Holzlatte. Der 37-Jährige erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der 32-jährige Angreifer flüchtete zunächst. Als eine Polizeistreife den Tatverdächtigen in der "Alte Hauptstraße" erkannte, versuchte er erneut zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte ihn aber nach kurzer Verfolgung einholen und festnehmen. Während der Festnahme beleidigte der psychisch kranke 32-Jährige die Einsatzkräfte. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und anschließend auf richterliche Anordnung in eine Klinik eingewiesen.

Syke-Okel - VW-Bus entwendet

Vom Parkplatz des Golfclubs im Schultenweg in Okel haben Unbekannte einen VW-Bus "California Beach" im Wert von 60000 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand verschlossen in der Zeit von 14.40 Uhr bis 16.55 Uhr auf dem Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Diebstahl von Kupferkabelresten

Eine Polizeistreife bemerkte am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr ein Loch im Zaun am Gelände des Wertstoffhofes in der Rudolf-Diesel-Straße. Unbekannte hatten sich durch den Zaun Zugang zum Außengelände des Wertstoffhofes verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurden Kupferkabelreste entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntagabend, 23 Uhr, etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Sulingen - Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung Nienburger Straße / Hassler Weg kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Der Schaden beträgt jedoch ca. 11000 Euro. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der Kreuzung die Nienburger Straße queren und übersah dabei den Pkw eines 27-jährigen Fahrers, der auf der Nienburger Straße unterwegs war. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles war die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Auf den untergeordneten Straßen signalisierte gelbes Blinklicht den Ausfall der Signalanlage. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden und beide waren nur noch bedingt fahrbereit.

Lembruch - Einbrecher verfolgt

Ein Hausbewohner im Möwenring bemerkte am Samstagabend gegen 20.50 Uhr Einbrecher in seinem Schuppen im Garten. Als die zwei Einbrecher den Hausbewohner erkannten, flüchteten sie. Der Hausbewohner verfolgte die Flüchtenden noch kurze Zeit, bevor er sie aus den Augen verlor. Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagabend etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

