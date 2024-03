Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt/ Quickborn - Einbruch in Bäckerei - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.03.2024) haben Unbekannte gewaltsam die Lagerräume einer Bäckerei in der Kieler Straße in Bönningstedt betreten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.03.2024, 18:30 Uhr und Donnerstag, 21.03.2024, 03:15 Uhr ereignet haben.

Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Zu einer weiteren Tat ist es in Quickborn gekommen.

In diesem Fall betraten Unbekannte am Donnerstag (21.03.2024) die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Straße "Güttloh" und entwendeten Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat zwischen Mittwoch, 20.03.2024, 20:30 Uhr und Donnerstag, 21.03.2024, 03:20 Uhr ereignet haben.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und kann nicht ausschließen, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die an den Tatorten Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell