Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Täter erbeuten Uhr und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (20.03.2024) ist es in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pinnaubogen gekommen. Hierbei erbeuteten der oder die Täter eine Armbanduhr und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im Bereich eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Eine nur kurze Abwesenheit nutzen der oder die Täter, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Pinnaubogen einzudringen. Nach den Eindrücken der aufnehmenden Beamten blieben Keller und Erdgeschoss weitestgehend unberührt, während Schränke und Schubladen des Obergeschosses nach möglichem Stehlgut durchsucht wurden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Pinnaubogen zwischen den Straßen Beeksfelde und Op de Hoof gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

