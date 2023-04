Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Blitzableiter auf Schuldach beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte kletterten in dem Zeitraum vom 06.04.2023 bis 11.04.2023 auf das Dach einer Schule in der Schlesier Straße. Dort wurden mehrere Elemente eines Blitzableiters beschädigt und vom Dach geworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

