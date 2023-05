LPI-G: Täter im Baustellenbereich

Gera (ots) - Gera: Vier junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren gerieten am gestrigen Männertag (18.05.2023) im Franzosenweg in Gera zunächst verbal und letztlich auch körperlich aneinander. Als die beiden 21 und 23 Jahre alten Beteiligten von ihren Kontrahenten zu Boden gestoßen wurden, zogen sie sich Verletzungen zu. Einer der beiden kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Alle vier Beteiligte waren nicht unerheblich alkoholisiert. Die Geraer Polizei ...

