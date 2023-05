Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Hofwiesenpark

Gera (ots)

Gera: Eine Gruppe von Männern, welche im Rahmen des gestrigen Feiertages unterwegs waren, gerieten gestern Abend (18.05.2023), gegen 18:40 Uhr im Bereich eines Cafes im Hofwiesenpark körperlich aneinander, so dass Zeugen die Polizei alarmierten. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zwei Beteiligte (31, 38) leicht verletzt. Nachdem seitens der Polizei vor Ort alles aufgenommen wurde, erhielten die Betreffenden einen Platzverweis. In der Folge gerieten erneut Beteiligte verbal in Streit, wobei es auch zum Angriff gegen die Polizisten kam. Die Betreffenden wurden daraufhin zu Boden gebracht. Letzten Endes beruhigten sich alle Beteiligten und konnten ihrer Wege gehen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (KR)

