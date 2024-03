POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Gegen Laternenmast sowie gegen Gartenmauer gefahren und anschließen geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Stockach (ots) - Unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Autohaus in der Radolfzeller Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr zerschlug sie das doppelglasige Außenfenster des Autohauses und gelangte so in die Innenräume des Betriebs. Dort brachen die Täter die Tür ...

mehr