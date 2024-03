Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen - Autofahrer leicht verletzt

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Auf der Fahrt von Spaichingen in Richtung Schura ist am Dienstagabend ein 19-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße 5913 abgekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr gegen 20.25 Uhr mit einem Peugeot 106 Kleinwagen auf der K 5913 von Spaichingen in Richtung Schura, als er in der ersten Linkskurve nach Spaichingen aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam, einen Wegweiser überfuhr und mit dem beschädigten Auto im angrenzenden Graben stehen blieb. An dem schon älteren Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Tuttlinger Klinkum gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot musste abgeschleppt werden.

