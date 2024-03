Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Autohaus in der Radolfzeller Straße - Bargeld und Audi A3 entwendet - Polizei sucht Zeugen (23./24.03.2024)

Stockach (ots)

Unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Autohaus in der Radolfzeller Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr zerschlug sie das doppelglasige Außenfenster des Autohauses und gelangte so in die Innenräume des Betriebs. Dort brachen die Täter die Tür zum Büro auf, aus dem sie neben Bargeld auch den Autoschlüssel eines zur Reparatur auf dem Gelände bereitgestellten Audis an sich nahmen. Anschließend fuhr die Täterschaft mit dem Wagen, an dem rote Kennzeichen angebracht waren, in zunächst unbekannte Richtung davon. Gegen 4 Uhr nachts meldete ein Autofahrer den verlassenen Audi im Graben an der K6105 zwischen Stockach und Mindersdorf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Autohauses Schädlers Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers und Autodiebes geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

