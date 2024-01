Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher scheitern an gesicherter Tür

Rahden (ots)

(AB) Mit dem Versuch, in eine Firma an der Osnabrücker Straße einzubrechen, sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch gescheitert.

Als ein Mitarbeiter der Firma für Bodenbeläge den Einbruch am Mittwochmorgen bemerkte, alarmierte er die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten dürfte sich der Vorfall in den vorherigen Abend- oder Nachtstunden zwischen 20.45 Uhr und 6 Uhr ereignet haben. Die Unbekannten versuchten in dieser Zeit offenbar sich gewaltsam Zutritt zu den Firmenräumlichkeiten zu verschaffen. Zwar wies die betroffene gesicherte Tür Beschädigungen auf, ließ die Einbrecher jedoch bei ihren Aufbruchsbemühungen scheitern.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen zur angegebenen Zeit ein Pkw oder Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, sich bei ihnen unter (0571) 8866-0 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell