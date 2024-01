Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ergänzung zur Nachmeldung (Zeugenaufruf) zum Brand eines Transporters in Sassnitz

Sassnitz (ots)

Die Pressemitteilungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5690073 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5690366 werden als bekannt vorausgesetzt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder womöglich zeitlich vorgelagert Feststellungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

